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Общество

Лежачий полицейский появится у дома №24 по улице Шестака в Пскове

Лежачий полицейский появится у дома №24 по улице Шестака в Пскове. Такое решение принято на заседании городской комисии по безопасности дорожного движения 15 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Первоначально речь шла о двух искусственных неровностях. Вторая должна была появиться у дома №28. Жители просили таким образом обезопасить детей от возросшего в последнее время потока транспорта.

Однако представитель ГИБДД убедил членов комиссии в нецелесообразности установки сразу двух лежачих полицейских. 

Ещё одна неровность появится на проезде у дома № 9 по проспекту Энтузиастов.

Также комиссия приняла решение перенести рассмотрение вопроса об искусственных дорожных неровностях у пешеходного перехода по улице Кузнецкой на пересечении со Спортивной. Просьба разместить там неровности поступила от псковички в адрес губернатора Михаила Ведерникова.

Начальник управления городского хозяйства админситрации Пскова Николай Баринов пояснил, что вопрос необходимо решать после завершения реконструкции стадиона «Машиностроитель», поскольку «сейчас улица Спортивная находится в безобразном состоянии».

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова согласилась с коллегой, уточнив, что помимо прочего этот перекресток будет вскрыт для перекладки инженерных сетей. 

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