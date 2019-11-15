В Пскове отказались от идеи вернуть «похороненный» пешеходный переход

16:35, 15 ноября 2019, ПАИ

В Пскове не вернут ликвидированный пешеходный переход на Октябрьском проспекте на пересечении с улицей Свердлова. Такое решение было принято на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 15 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С инициативой возвращения ликвидированного пешеходного перехода выступил депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин. Он отметил, что к нему поступили обращения, собраны 45 подписей жителей за возвращения пешеходного перехода. По мнению граждан, этот пешеходный переход удобен и является частью туристического кластера.

Однако представитель ГИБДД на это отметил, что с 2016 года на данном пешеходном переходе произошли 10 ДТП, в которых пострадали местные жители, в том числе 2 ребёнка. А с момента ликвидации пешеходного перехода, по его словам, на этом участке дороги ДТП не фиксировались. «С точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения, ликвидация пешеходного перехода пошла на пользу», - подчеркнул он.

В то же время заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова пояснила, что в проекте туристического кластера этот пешеходный переход не рассматривался.

Депутат Псковской гордумы Сергей Колосов поддержал позицию ГИБДД. «Удобно и безопасно - разные вещи. Я все-таки за безопасность», - сказал он.

С ними не согласились псковские общественники. Так, активист «Убитых дорог» Дмитрий Цопов возмутился тем, что ГИБДД обеспечивает безопасность ликвидацией пешеходного перехода, а не обеспечением безопасности перехода дороги. «Пешеходный переход ликвидировали и теперь можно часто наблюдать как дети и пожилые люди все равно там перебегают дорогу и подвергаются еще большей опасности. Думая о безопасности пешеходного перехода, мы забываем о пешеходах», - заметила его коллега из «Убитых дорог» Алина Александрова.

Дмитрий Цопов предложил сделать на данном участке дороги искусственную неровность. Однако Валентина Зубова пояснила, что ГОСТ этого не позволяет сделать, так как на улицах магистрального значения искусственные неровности запрещены.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов заметил, что в УГХ не поступало ни одного письма от граждан после ликвидации этого пешеходного перехода.

«45 подписантов обращается» - возразил ему Григорий Турчин - А то, почему граждане перестали писать письма в УГХ, то только потому, что почувствовали бесперспективность. Они требует вернуть пешеходный переход и обеспечить его безопасность, снизить скорость движения до 40 километров в час, установить видеоконтроль. Они за безопасность».

В результате обсуждения 4 члена комиссии проголосовали за то, чтобы вернуть пешеходный переход, остальные 8 - против. Предложение не было поддержано.

Пешеходный переход на Октябрьском проспекте на пересечении с улицей Свердлова ликвидировали в Пскове 18 сентября.