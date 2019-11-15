В Пскове участковых поздравили с профессиональным праздником

16:52, 15 ноября 2019, ПАИ

15 ноября в Пскове в преддверии Дня образования службы участковых уполномоченных полиции руководство городского УМВД и власти муниципалитета поздравили участковых с наступающим профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник городского УМВД полковник полиции Сергей Сурин отметил, что от профессионализма инспекторов и работы на участках зависит безопасность и спокойствие граждан. «Вы должны быть не только полицейскими, но консультантами и психологами, уметь давать житейские советы, помогать гражданам сориентироваться в правовых вопросах и сглаживать семейные неурядицы», - сказал он и поблагодарил личный состав отдела за службу и самоотверженность.

Поздравил псковских участковых и депутат гордумы Валерий Тюменцев. Он отметил схожесть работы депутатов и участковых по специфике - работать необходимо напрямую с людьми. «Быть участковым – призвание, которое требует многих знаний и способностей, коммуникабельности, умения вникать и разбираться в сложных житейских ситуациях», - сказал депутат и пожелал сотрудникам спокойной службы, надежного тыла, благополучия и здоровья.

От имени исполнительной власти Пскова местных участковых поздравил председатель комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Владимир Воробьев. Он поблагодарил личный состав за профессионализм и внимание к жителям города.

После поздравительных речей псковским участковым вручили почетные грамоты главы Пскова и главы администрации города, благодарственные письма, ведомственные награды и подарки.

Профессиональный праздник участковых отмечается 17 ноября. Именно в этот день в 1923 году было положено начало формированию в органах внутренних дел службы участковых уполномоченных милиции.