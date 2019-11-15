Подрядчики станут еженедельно получать задания по уборке улиц Пскова от снега

16:58, 15 ноября 2019, ПАИ

Подрядчики будут еженедельно получать задания по уборке улиц Пскова от снега, сообщил заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий. Об этом с заседания комиссии по безопасности дорожного движения передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Грацкий также подтвердил, что городское хозяйство готово к зиме, а все контракты по уборке города, которые завершаются в этом году, будут своевременного разыгрываться. «Вот Запсковье уже на торговой площадке», - обратил внимание замначальника УГХ.

«В прошлом году лично я не мог передвигаться по тротуарам из-за наледи», - пожаловался депутат Псковской гордумы Фёдор Постнов.

«Мы переработали систему содержания Пскова. Все задания подрядчикам будут выдаваться еженедельно», - подчеркнул Александр Грацкий.