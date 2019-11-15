Подрядчики станут еженедельно получать задания по уборке улиц Пскова от снега
Подрядчики будут еженедельно получать задания по уборке улиц Пскова от снега, сообщил заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий. Об этом с заседания комиссии по безопасности дорожного движения передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Александр Грацкий также подтвердил, что городское хозяйство готово к зиме, а все контракты по уборке города, которые завершаются в этом году, будут своевременного разыгрываться. «Вот Запсковье уже на торговой площадке», - обратил внимание замначальника УГХ.
«В прошлом году лично я не мог передвигаться по тротуарам из-за наледи», - пожаловался депутат Псковской гордумы Фёдор Постнов.
«Мы переработали систему содержания Пскова. Все задания подрядчикам будут выдаваться еженедельно», - подчеркнул Александр Грацкий.