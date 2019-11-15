Знак «Остановка запрещена» появится на перекрестке улиц Стахановской и Металлистов в Пскове

17:41, 15 ноября 2019, ПАИ

В Пскове у домов на перекрестке улиц Стахановской и Металлистов установят знак «Остановка запрещена» с временем действия с 20:00 до 7:00. Такое решение было принято на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 15 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой об установке данного знака обратился отдел полиции № 2 УМВД России по Пскову.

Начальник отдела по транспорту и связи УГХ администрации Пскова Евгений Зинкевич отметил, что жители домов №5 на улице Металлистов и №28 на улице Стахановской жалуются на шум машин у кафе. «Мы не поддерживаем предложение об установке знаков, потому что дорожные знаки должны выполнять функции безопасного дорожного движения, а не функции полиции», - заметил он.

Депутат Псковской гордумы Григорий Турчин подтвердил, что жалобы от жильцов поступали неоднократно. «Если знак поставить, то в ночное время что-то изменится», - заметил он.

Его коллега-депутат Федор Постнов, который живёт в этом районе отметил, что данное место «тусовочное, и там молодёжь собирается «попить кофе». Он предложил поставить знак с 20:00, чтобы никто там не парковался и соответственно не шумел. В итоге обсуждения члены комиссии поддержали установку знака «Остановка запрещена» на перекрестке улиц Стахановской и Металлистов.