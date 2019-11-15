Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области

17:21, 15 ноября 2019, ПАИ

«Дорогие друзья, уважаемые жители Псковской области! У меня для вас #ВАЖНОЗАЯВЛЕНИЕ», именно так начал свой пост губернатор Михаил Ведерников на своей странице в инстаграме о «шантаже» со стороны бывшего сотрудника администрации области. И добавил: «Мы готовимся к переезду с сайта ведерников.рф на губернатор60.рф».

Как рассказали Псковскому агентству информации в администрации региона, причиной такого решения стало решение бывшего первого заместителя начальника госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрия Колесникова выставить на продажу домен ведерников.рф.

Глава региона уточнил в своем посте, что «к его работе [Юрия Колесникова] было много нареканий, и в результате мы его «попросили» в прошлом году». Однако на покупаку домена губернатор выделял «свои личные деньги». Но сайт был зарегистрирован на имя Колесникова. «По сути присвоил», - прокомментировал такой шаг глава региона.

«Выждав год, в этот понедельник он выставил его на продажу за 260 тыс. рублей. В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей. Помимо попытки нажиться, он без каких-либо зазрений совести этими действиями отрезал важный канал коммуникации жителей Псковской области с региональными органами власти, если мы ему не заплатим», - сообщил подписчикам Михаил Ведерников.

Губернатор уточнил, что на такой шантаж ни он, ни кто-либо из представителей администрации не пойдет.

«Конечно, этого не будет. Мы уже запустили работу портала *Губернатор60.рф*, который полностью доступен для нашего взаимодействия, и в дальнейшем останется только он. Заодно поменяли название на более универсальное», - подчеркнул глава региона.

Как предполагают в администрации, господин Колесников сейчас «работает в компании eGamings, делает интернет-казино для латвийских компаний».

«Он ошибся в своей попытке паразитировать на жителях региона. Мы найдём возможность убедить его в этом»№, - подытожил Михаил Ведерников.