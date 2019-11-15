0
18:34
Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:56
Псковские власти предложили создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты
17:21
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
16:47
Псковичей познакомили с основными параметрами проекта бюджета региона на 2020 год и плановый период
16:03
Начались публичные слушания по проекту регионального бюджета (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
15:50
«Семь раз отмерь» - 15 ноября (ЗВУК)
15:01
РВИО поддержало создание федерального музея-заповедника Ледового Побоища в Псковской области
Еще новости
Общество

Скоростной режим ограничат на Красноармейской набережной в Пскове

В Пскове на Красноармейской набережной на участке от церкви Климента до улицы Красноармейской планируют ограничить скоростной режим. Соответствующее предложении поддержали члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 15 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник отдела по транспорту и связи УГХ администрации Пскова Евгений Зинкевич отметил, что на данном участке дороги нет тротуара. Между тем, рядом дети занимаются спортом, и, как следствие, бегают по дороге.

Этот участок набережной действительно любим большим количеством горожан, туда выбираются на вечерние прогулки, здесь выгуливают собак.

По итогам обсуждения члены комиссии поддержали предложение и решили ограничить скоростной режим на Красноармейской набережной, но только на прибрежном участке - от от церкви Климента до улицы Красноармейской.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 ноября 2019
Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковские власти предложили создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты
15 ноября 2019
Псковские власти предложили создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
15 ноября 2019
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
Псковичей познакомили с основными параметрами проекта бюджета региона на 2020 год и плановый период
15 ноября 2019
Псковичей познакомили с основными параметрами проекта бюджета региона на 2020 год и плановый период
Начались публичные слушания по проекту регионального бюджета (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
15 ноября 2019
Начались публичные слушания по проекту регионального бюджета (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
«Семь раз отмерь» - 15 ноября (ЗВУК)
15 ноября 2019
«Семь раз отмерь» - 15 ноября (ЗВУК)
РВИО поддержало создание федерального музея-заповедника Ледового Побоища в Псковской области
15 ноября 2019
РВИО поддержало создание федерального музея-заповедника Ледового Побоища в Псковской области
Сразу две новогодние ярмарки «ART-ель» пройдут в Пскове в конце декабря
15 ноября 2019
Сразу две новогодние ярмарки «ART-ель» пройдут в Пскове в конце декабря

Идет загрузка...