Скоростной режим ограничат на Красноармейской набережной в Пскове

18:47, 15 ноября 2019, ПАИ

В Пскове на Красноармейской набережной на участке от церкви Климента до улицы Красноармейской планируют ограничить скоростной режим. Соответствующее предложении поддержали члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 15 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник отдела по транспорту и связи УГХ администрации Пскова Евгений Зинкевич отметил, что на данном участке дороги нет тротуара. Между тем, рядом дети занимаются спортом, и, как следствие, бегают по дороге.

Этот участок набережной действительно любим большим количеством горожан, туда выбираются на вечерние прогулки, здесь выгуливают собак.

По итогам обсуждения члены комиссии поддержали предложение и решили ограничить скоростной режим на Красноармейской набережной, но только на прибрежном участке - от от церкви Климента до улицы Красноармейской.