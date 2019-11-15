В Псковской области на реализацию нацпроектов в 2020 году запланировано более 6 млрд рублей

17:35, 15 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области на реализацию национальных проектов предполагается направить 6 млрд 673,2 млн рублей. Такие цифры заложены в проект бюджета региона на 2020 год и плановый период, передает корреспондент Псковского агентства информации, присутствующий на публичных слушаниях.

Как отметила заместитель губернатора Псковской области — председатель комитета по финансам Татьяна Баринова, на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагается выделить 2,4 млрд, на «Демографию» - 2,1 млрд рублей.

Значительные средства, по словам Татьяны Бариновой, будут направлены на на здравоохранение - 5 млрд 755 млн рублей, в том числе 1 млрд 046 млн за счет средств федерального бюджета.

В перечень запланированных мероприятий входят ремонты медучреждений — на них могут рассчитывать в Печорской, Псковской городской, Порховской, Дедовичской, Себежской, Псковской и Великолукской межрайонных больницах.

На 2020 год в рамках нацпроекта предусмотрено оснащение оборудованием региональных сосудистых центров, закупка авиационных работ для оказания экстренной медицинской помощи, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь онкобольным, развитие материально-технической базы детских поликлиник, обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами. Татьяна Баринова выразила надежду, что выполнение показателей нацпроекта позволит повлиять на увеличение продолжительности жизни населения Псковской области.

Докладчик сообщила, что в связи с принятием правительством решения о включении в нацпроект мероприятий по ремонту сельских школ, регион ожидает дополнительные средства и по данной статье расходов. На социальную политику, продолжила Татьяна Баринова, Псковская область выделит на 2020 год 6 млрд 536,5 млн рублей. Около 378,2 млн поступят из федерального бюджета на социальный городок, который был некоторое время законсервирован.

По направлению «культура» планируется выделить 1 млрд 169 млн рублей. В перечне программных мероприятий: обеспечение учреждений специализированным автотранспортом, создание виртуальных концертных залов, модельных библиотек, создание и модернизация учреждений культуры на селе. Она особо отметила выделение более 25 млн на воинские захоронения.

В рамках мероприятий в сфере туризма в регионе планируется выделение значительных средств на проектирование комплекса «Духовные истоки».

Существенные вложения будут в развитие физической культуры и спорта, малое и среднее предпринимательство, сельское хозяйство, развитие сельских территорий, содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности.

В категории «жилищно-коммунальное хозяйство» в числе основных направлений будет «Чистая вода» в Пскове.