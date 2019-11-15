Псковичи высказали свои предложения по проекту регионального бюджета на 2020 год

18:27, 15 ноября 2019, ПАИ

15 ноября главы районов, депутаты и представители общественных организаций, которые приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период, высказали свои предложения по ряду расходных статей главного финансового документа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, глава Бежаницкого района Сергей Михеев предложил заложить в бюджет средства на модернизацию водоснабжения сельских территорий и для оборудования контейнерных площадок. По его словам, никаких средств в поселениях на это нет, и необходимо столетие, чтобы их оборудовать с учетом стоимости - каждая из площадок обходится примерно в 30 тысяч рублей.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что данные предложения приняты к сведению.

Глава Порховского района Виктор Степанов затронул тему охраны образовательных учреждений, так как, по его словам, муниципальным образованиям это содержать дорого. Вера Емельянова напомнила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников подготовил обращение в правительство для выделения денег на эти цели. Вице-губернатор также обратила внимание на то, что безопасность должна быть обеспечена.

Также в рамках публичных слушаний поднималась тема ликвидации несанкционированных свалок и продолжение мероприятий по газификации региона. Заместитель губернатора, руководитель комитета по финансам Татьяна Баринова обратила внимание руководителей муниципальных округов, что на мероприятия в сфере газификации и газоснабжения предусмотрены 127 млн рублей. Она также сообщила, что 105 млн рублей предусмотрены на программу «Чистая вода», но для её реализации нужно иметь проектно-сметную документацию, и только тогда можно зайти на федеральные деньги при софинансировании из областного бюджета в размере 1%.

Депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за то, что к концу года в регион поступит медицинское оборудование, на которое правительство РФ выделило 500 млн рублей. Депутат предложила продолжить такой активный диалог с правительством и выразила надежду, что в 2020 году псковскому губернатору также быстро удастся договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о выделение средств на закупку дополнительного оборудования для Псковской городской поликлиники в целях оказания помощи онкобольным.

Вице-губернатор Вера Емельянова отметила, что региональные власти продолжают активно работать в сфере первичной медико-санитарной помощи и заверила, что дополнительные средства в Псковскую область ещё будут поступать.

В заключение публичных слушаний Вера Емельянова отметила, что все желающие могут продолжать присылать свои предложения и замечания по проекту бюджета на 2020 год и плановый период в письменной форме до начала сессии регионального парламента. Она также поблагодарила всех собравшихся за серьезное отношение к бюджетному процессу в регионе.