0
18:34
Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:56
Псковские власти предложили создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты
17:21
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
16:47
Псковичей познакомили с основными параметрами проекта бюджета региона на 2020 год и плановый период
16:03
Начались публичные слушания по проекту регионального бюджета (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
15:50
«Семь раз отмерь» - 15 ноября (ЗВУК)
15:01
РВИО поддержало создание федерального музея-заповедника Ледового Побоища в Псковской области
Еще новости
Общество

На подарки новорожденным в Псковской области запланировали 35 млн рублей в 2020 году

35 млн заложено в проект бюджета Псковской области на 2020 год на подарки новорожденным. Такие данные озвучила заместитель губернатора — руководитель комитета по финансам Татьяна Баринова в рамках публичных слушаний 15 ноября, передает корреспондент Псковской области.

Данная мера поддержки введена в регионе в текущем году по инициативе главы области Михаила Ведерникова, и она получила самые теплые отклики псковичей.

Всем малышам, появившимся на свет после 1 января 2019 года, вручают приветственный адрес от губернатора, памятную медаль и сертификат на 5 тысяч рублей, который позволяет родителям приобрести необходимые на первое время жизни товары: одежду для ребенка, кроватку, ванночку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 ноября 2019
Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковские власти предложили создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты
15 ноября 2019
Псковские власти предложили создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
15 ноября 2019
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
Псковичей познакомили с основными параметрами проекта бюджета региона на 2020 год и плановый период
15 ноября 2019
Псковичей познакомили с основными параметрами проекта бюджета региона на 2020 год и плановый период
Начались публичные слушания по проекту регионального бюджета (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
15 ноября 2019
Начались публичные слушания по проекту регионального бюджета (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
«Семь раз отмерь» - 15 ноября (ЗВУК)
15 ноября 2019
«Семь раз отмерь» - 15 ноября (ЗВУК)
РВИО поддержало создание федерального музея-заповедника Ледового Побоища в Псковской области
15 ноября 2019
РВИО поддержало создание федерального музея-заповедника Ледового Побоища в Псковской области
Сразу две новогодние ярмарки «ART-ель» пройдут в Пскове в конце декабря
15 ноября 2019
Сразу две новогодние ярмарки «ART-ель» пройдут в Пскове в конце декабря

Идет загрузка...