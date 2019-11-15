На подарки новорожденным в Псковской области запланировали 35 млн рублей в 2020 году

18:18, 15 ноября 2019, ПАИ

35 млн заложено в проект бюджета Псковской области на 2020 год на подарки новорожденным. Такие данные озвучила заместитель губернатора — руководитель комитета по финансам Татьяна Баринова в рамках публичных слушаний 15 ноября, передает корреспондент Псковской области.

Данная мера поддержки введена в регионе в текущем году по инициативе главы области Михаила Ведерникова, и она получила самые теплые отклики псковичей.

Всем малышам, появившимся на свет после 1 января 2019 года, вручают приветственный адрес от губернатора, памятную медаль и сертификат на 5 тысяч рублей, который позволяет родителям приобрести необходимые на первое время жизни товары: одежду для ребенка, кроватку, ванночку.