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Общество

Около 30 человек презентовали социальные проекты в рамках конкурса «Доброволец Псковской области»

Около 30 человек — частные волонтеры и команды добровольцев — презентовали свои проекты в рамках очного этапа конкурса «Доброволец Псковской области» в проектном офисе «Команды 2018» 15 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Оценивало работы в рамках общественной презентации экспертное жюри. Отмечается, что социальные проекты конкурсантов отражали самые разные актуальные темы, касающиеся развития волонтерства в регионе.

Так, речь шла о мероприятиях по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, интеграции одиноких пенсионеров и инвалидов в современном обществе, а также о проектах сферы культуры, спорта, здорового образа жизни, экологии и медицины.

Самыми популярными номинациями стали «Организатор добровольчества» и «Социальное волонтерство».

Победителей конкурса определят после детального рассмотрения и анализа всех проектов, которые представили в рамках очного этапа.

Конкурс «Доброволец Псковской области» стартовал в регионе 1 ноября. На участие в нем было подано около 40 заявок. Организатор конкурса — управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

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