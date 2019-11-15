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Общество

Жителя Порховского района осудят за смертельный поджог сожительницы

Жителя Порховского района осудят за смертельный поджог своей сожительницы, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Следствие установило, что злоумышленник в нетрезвом состоянии из-за ссоры со своей сожительницей вылил на нее измененный бензин из кружки, который ранее использовал в хозяйственно-бытовых целях. Затем он поджог ее горящей спичкой.

Потерпевшая получила тяжкий и опасный для жизни человека вред здоровью в виде термических ожогов II-III степени (около 25% поверхности тела). В результате ожоговой болезни женщина скончалась в Псковской областной клинической больнице.

Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ находится на рассмотрении в Порховском районном суде, добавили в ведомстве.

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