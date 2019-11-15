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Общество

Условие успешного продвижения музеев России назвали в Минкульте

Повышение внутреннего и внешнего спроса на российские музеи, и, в первую очередь, музеи-заповедники, требует объединения их усилий и компетенций с туристической отраслью. Как пишет ТАСС, такое мнение высказала статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на сессии «Музеи на брендовых маршрутах России» в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«В России минимум 50% внутреннего рынка, внутреннего туризма приходится на культурный туризм. И внешний, въездной туризм дает минимум 80% - это культурный туризм. В этом смысле музеи, которые сохраняют наше культурное наследие, являются главными не только культурными, но и туристскими институциями и дестинациями. Поэтому идея сделать проект «Музеи России на брендовых маршрутах», на мой взгляд, лежит на поверхности», - приводит ее слова издание.

Заместитель министра отметила, что туристической отрасли необходимы музеи с точки зрения формирования рынка и его привлекательности, тогда как для музеев-заповедников успешность в туризме синонимична успешности в музейной сфере. «Вот почему эти интересы в случае с нашим музейным проектом абсолютно совпадают. Надо двигаться музеям вместе с профессиональным туристским бизнесом, без которого нашим музеям, в первую очередь, музеям-заповедникам, тоже очень сложно, потому что никто директоров этому не учил», - сказала Алла Манилова.

По ее мнению, объединение усилий обоих сообществ в рамках проекта поможет музеям правильно выстраивать логистику, формировать событийный календарь, рассчитывать и распределять туристские потоки, а также создавать новые бренды.

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