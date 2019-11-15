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Общество

1,5 млрд рублей выделит правительство России областным театрам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал выделить 1,5 млрд рублей на приведение в порядок материальной базы театров. Как пишет ТАСС, об этом он сообщил на встрече с деятелями культуры 15 ноября.

«Я уже такое решение сформулировал, мы выделим в самое ближайшее время 1,5 млрд рублей именно для областных театров на эти цели [приведение в порядок материальной базы]», - подчеркнул глава правительства.

Дмитрий Медведев пояснил, что необходимо привести в порядок материальную базу в региональных центрах. Он напомнил, что аналогичная работа начала проводиться в отношении музыкальных инструментов. «Но театр, это же не только музыкальные инструменты, есть реквизит, есть масса других вещей, есть осветительное оборудование», - пояснил он.

Премьер-министр также поручил сформулировать предложения по подготовке трехлетней программы по реконструкции зданий региональных театров.

«Я хочу, чтобы мои коллеги проработали вопрос о том, чтобы создать трехлетнюю программу по модернизации, то есть, по капитальной реконструкции театральных зданий в областных центрах, я думаю, что это будет очень и очень полезно», – добавил Дмитрий Медведев.

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