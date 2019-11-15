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Общество

Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом

Фото Сергея Алексеева в группе "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте"

57-летний водитель Lada Granta получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в деревне Родина Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 15 ноября в 16:50 на 2-м километре автодороги Псков – Родина. По предварительной информации, водитель Lada Granta ехал по второстепенной дороге и на перекрестке не уступил дорогу автомобилю UAZ Patriot, которым управлял 52-летний мужчина. Автомобили из-за удара опрокинулись в канаву.

Водитель Lada Granta получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребер. Его госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу. Больше никто не пострадал. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, добавили в ведомстве.

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