Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом

22:31, 15 ноября 2019, ПАИ

57-летний водитель Lada Granta получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в деревне Родина Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 15 ноября в 16:50 на 2-м километре автодороги Псков – Родина. По предварительной информации, водитель Lada Granta ехал по второстепенной дороге и на перекрестке не уступил дорогу автомобилю UAZ Patriot, которым управлял 52-летний мужчина. Автомобили из-за удара опрокинулись в канаву.

Водитель Lada Granta получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребер. Его госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу. Больше никто не пострадал. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, добавили в ведомстве.