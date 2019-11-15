Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
Жилой дачный дом сгорел на острове имени Белова в акватории Псковского озера в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило 15 ноября в 12:25. В результате пожара дом сгорел полностью.
В группе «Отдых на Верхнем острове (Белов)» в социальной сети «ВКонтакте» отмечается, что дачница, когда уезжала, забыла выключить в доме обогреватель. Не исключается версия короткого замыкания электропроводки.