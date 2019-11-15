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Общество

Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе

Фото из группы «Отдых на Верхнем острове (Белов)» в социальной сети «ВКонтакте»

Жилой дачный дом сгорел на острове имени Белова в акватории Псковского озера в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило 15 ноября в 12:25. В результате пожара дом сгорел полностью.

Фото из группы «Отдых на Верхнем острове (Белов)» в социальной сети «ВКонтакте»

В группе «Отдых на Верхнем острове (Белов)» в социальной сети «ВКонтакте» отмечается, что дачница, когда уезжала, забыла выключить в доме обогреватель. Не исключается версия короткого замыкания электропроводки.

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