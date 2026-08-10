Партию «Яблоко» сняли с выборов в Госдуму

21:02, 10 августа 2026, ПАИ

Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму по иску партии «Родина»: председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлёв подал исковое заявление против «Яблока».

Иск связан с финансовыми нарушениями со стороны «Яблока», а также с нарушениями авторских прав и возможными связями с экстремистским движением, пишет ТАСС. В случае вступления решения в силу «Яблоко» не сможет участвовать в выборах в Госдуму.

Напомним, выборы в Государственную Думу девятого созыва будут проходить в течение трёх дней – с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин назвал эту выборную кампанию важнейшим внутриполитическим событием в стране.