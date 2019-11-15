90 детей из сельских школ Печорского района посетили Псковский музей

23:08, 15 ноября 2019, ПАИ

90 детей из сельских школ Печорского района (Новоизборской школы, Изборского лицея и Лавровской гимназии) посетили занятия «Здравствуй, музей!», «Мир книжных открытий», «История забытых вещей» в центральном здании музея (улица Некрасова, 7), а в Кремле – «Ефимкину школу», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея заповедника.

Третья подобная поездка состоялась в рамках проекта «Культпросвет». Кроме этого, ребята посетили концерт в БКЗ филармонии по циклу «Сказки Пушкина» к 220-летию поэта. Планируется, что следующая поездка состоится 19 декабря.

«Благодарим идейного вдохновителя проекта «Культпросвет» Нину Антипову за энтузиазм и многолетнюю дружбу с нами!» – добавили в пресс-службе музея.