Ликбез для водителей после жалобы губернатору провела псковская компания-автоперевозчик

10:02, 16 ноября 2019, ПАИ

На одного из автоперевозчиков, осуществляющих доставку пассажиров на маршруте Псков - Санкт-Петербург, пожаловались губернатору Псковской области. Автор послания сообщил, что решил поехать на микроавтобусе в северную столицу, так как не смог сделать это с помощью скорого поезда «Ласточка». И если при посадке в автобус в Санкт-Петербурге у него не возникли какие-либо вопросы к организации перевозок, безопасности багажа и пассажиров, то в Пскове ситуация выглядела иначе. Об этом Юрий Игнатьев написал на сайте ведерников.рф.

Первое, на что он обратил внимание, - билеты невозможно купить в кассе автовокзала, с которого осуществляется отправка.

«Отправление автобуса в 11:30. Автобус подали в 11:20, люди столпились, водитель открыл грузовой люк и пошел продавать билеты. Идет дождь. Грузи в автобус, что хочешь. После продажи билетов, как говорится «вишенка на торт»: «Не так сели!» Оказывается, есть уже забронированные места! Людей пересаживают. До этого объявлений никаких не было. Время идет. В результате автобус отправляется в 11:50, задержка 20 минут. А водителю теперь ещё управлять автобусом до Санкт-Петербурга. Возникает вопрос: вообще зачем нужен автовокзал? Чтобы все люди, которые находятся на посадочных площадках посмотрели и прочувствовали, что бардак, в пассажирских перевозках, никогда не закончится», - написал автор.

Ответил ему председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Он сообщил, что билеты можно приобрести как в кассе, так и у водителя, в тот день билеты в кассе отсутствовали в связи с высоким спросом на них.

«Задержка рейса автобуса по маршруту «Псков - Санкт-Петербург» по информации компании произошла по техническим причинам. Водитель данного автобуса хотел отправить рейс в соответствии с расписанием, поэтому предоставил возможность положить багаж пассажирам самостоятельно», - уведомил руководитель профильного комитета.

Борис Елкин добавил, что с целью улучшения качества обслуживания пассажиров руководством автоперевозчика «проведен дополнительный инструктаж с водительским составом по вопросу необходимости более четкого соблюдения графика движения, а также по вопросу досмотра и погрузки багажа».