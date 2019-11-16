Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют

10:30, 16 ноября 2019, ПАИ

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 января 2020 года проиндексирует средства материнского капитала, которые не были прежде использованы. Даже в том случае, если родители получали ежемесячную выплату из средств маткапитала, и на счету имеется лишь остаток, сообщает ТАСС со ссылкой на ПФР.

На данный момент россияне не использовали 1,5 трлн рублей, причитающихся по сертификатам на второго и последующего ребенка. Такие данные озвучил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Между тем с начала 2020 года материнский капитал в стране проиндексируют на 3,8 процента. Сумма средств с 453 тысяч рублей увеличится до 466 тысяч.