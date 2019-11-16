В Великих Луках открыли Бизнес-форум и универсальную выставку

10:59, 16 ноября 2019, ПАИ

В Великих Луках 15 и 16 ноября работает Бизнес-форум. Частью деловой программы стала 10-я универсальная выставка. Ее участники - десятки представителей малого и среднего бизнеса Псковской области и ряда соседних регионов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наряду с выставкой запланированы индивидуальные консультации с директором АНО «ЦИСС Псковской области» Светланой Седуновой, Уполномоченным по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадием Мурылевым, представителями АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». На форуме организованы информационно - дискуссионные площадки. К примеру, по теме «Где взять деньги на Start-up и развитие бизнеса».

Еще одним важным направлением работы стали мастер-классы. Предприниматели обмениваются опытом и делятся секретами успеха не только с коллегами, но и с горожанами, пришедшими на выставку.