0
12:31
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
10:30
Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют
23:18
Древние бусы нашли археологи в Пскове
23:00
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
22:31
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
21:55
Столбушинские звар и сбитень стали региональными брендами Псковской области
18:34
Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

В Великих Луках открыли Бизнес-форум и универсальную выставку

В Великих Луках открыли Бизнес-форум. Фото: Великолукская правда.

В Великих Луках 15 и 16 ноября работает Бизнес-форум. Частью деловой программы стала 10-я универсальная выставка. Ее участники - десятки представителей малого и среднего бизнеса Псковской области и ряда соседних регионов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Универсальная выставка работает в Великих Луках 15 и 16 ноября. Фото: Великолукская правда.

Наряду с выставкой запланированы индивидуальные консультации с директором АНО «ЦИСС Псковской области» Светланой Седуновой, Уполномоченным по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадием Мурылевым, представителями АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». На форуме организованы информационно - дискуссионные площадки. К примеру, по теме «Где взять деньги на Start-up и развитие бизнеса». 

Еще одним важным направлением работы стали мастер-классы. Предприниматели обмениваются опытом и делятся секретами успеха не только с коллегами, но и с горожанами, пришедшими на выставку. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
16 ноября 2019
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют
16 ноября 2019
Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют
Древние бусы нашли археологи в Пскове
15 ноября 2019
Древние бусы нашли археологи в Пскове
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
15 ноября 2019
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
15 ноября 2019
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
Столбушинские звар и сбитень стали региональными брендами Псковской области
15 ноября 2019
Столбушинские звар и сбитень стали региональными брендами Псковской области
Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 ноября 2019
Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковские власти предложили создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты
15 ноября 2019
Псковские власти предложили создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты

Идет загрузка...