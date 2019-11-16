В Псковской области полиция проверит места массового пребывания подростков

11:36, 16 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области в рамках оперативно-профилактической операции «Дети России - 2019» сотрудники правоохранительных органов проведут проверку мест массового пребывания подростков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. В ведомстве отметили, что цель акции - предупредить распространение наркомании среди несовершеннолетних.

Акция проводится до 20 ноября. Стражи правопорядка планируют провести профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, продолжить работу по выявлению наркопритонов, лиц, причастных к распространению опасных препаратов, граждан, пропагандирующих наркотики.

Будет уделено внимание и родителям, которые ранее были замечены в употреблении наркотических или психотропных препаратов, уклоняющимся от воспитания детей, проявившим жестокость в обращении с ними. ​