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Общество

Депутат Госдумы от Псковской области высказался за повышение цен на шипованную резину

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Васильев высказался за повышение цен на шипованную резину в стране. По его словам, это компенсирует тот вред, который такие колеса причиняют российским дорогам. Парламентарий предполагает, что это должен быть акциз при продаже шин.

По словам депутата, такая мера станет гораздо эффективнее ограничения скорости в зимний период до 70 километров в час, передает РБК. 

Госкомпания «Автодор» провела исследование и в настоящее время настаивает на необходимости ограничения скорости на дорогах в зимние месяцы - не более 70-80 километров в час. При этом представители компании настаивают на сокращении периода использования шипованной резины - не более 188 дней в году. Нарушителей предложено штрафовать. 

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