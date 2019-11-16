Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского

17:37, 16 ноября 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге 16 ноября состоялась церемония награждения лауреатов Премии Луначарского. Мероприятие прошло в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Были названы имена лучших работников культуры России в девяти номинациях: «Работник киностудии или кинопроката», «Работник музея», «Работник театра», «Библиотекарь», «Работник культурно-досугового учреждения», «Преподаватель учреждения высшего, среднего специального образования или учреждения дополнительного образования детей в области культуры», «Работник цирка», «Работник концертной организации» и «Работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры».

В категории «Работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры» награжден специалист по обеспечению работы аудиостудии, сервера информационно-методического отдела Псковского областного центра народного творчества Анатолий Чиликин.

«У нас немало высоких, государственных наград для творцов, деятелей культуры, для тех, кто созидает искусство, создает нашу культуру, но при этом на втором плане остаются простые люди - работники», - отметил министр культуры России Владимир Мединский на этом мероприятии, сообщает РИА Новости.

Анатолий Чиликин работает в Центре народного творчества с 2000 года. Он обеспечивает звук на площадках мероприятий в Дни Воинской Славы, Всероссийского фестиваля юных исполнителей народной песни «У Лукоморья», областного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой. Он же занимается оцифровкой, а по сути сохранением записей фольклорно-этнографических экспедиций по Псковской области.

наряду с псковичом лауреатами в 2019 году стали представители Белгородской, Курской, Московской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, Чеченской и Чувашской Республик, Чукотского автономного округа.