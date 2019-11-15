Жительница Дно пожаловалась в соцсетях на играющих с петардами детей

20:32, 16 ноября 2019, ПАИ

Жительница Дно (Псковская область) пожаловалась в социальных сетях на игравших во вдоре ребят - они бросались горящими петардами в ее кота.

«Этот пост о воспитании детей», - написала она.

В результате такой игры пострадал домашний питомец женщины. «В моего кота кидали петарды и у него обгорели лапы», - сообщила жительница Дно.

Судя по фотографии, которую она приложила, у животного полностью выгорела шерсть на обеих задних лапах.

«Удосужьтесь своим [детям] объяснить, что можно, а что нельзя», - добавила женщина.

В комментариях пользователи интересуются, знает ли автор поста тех, от рук которого пострадал кот. Предлагаю также запретить продажу в Дно петард, ограничиться только бенгальскими огнями и салютом.