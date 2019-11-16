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Общество

Акция «Щедрый вторник» пройдет в Пскове

Акция «Щедрый вторник» пройдет в Пскове в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, акция приурочена к Международному дню благотворительности.

Цель акции – популяризация благотворительности, волонтерства и сбор средств для оказания помощи одиноким пенсионерам, проживающим в домах престарелых и инвалидов, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также бездомным животным в зооприютах.

Благотворительный марафон состоит из комплекса мероприятий, который проходят с 16 ноября по 7 декабря в Пскове и области. Так, состоится флешмоб «Неделя признаний», в рамках которого каждый благотворитель сможет рассказать о том, кому он помог. По мнению организаторов, это должно привлечь к волонтерству и благотворительности других людей.

Финальное мероприятие пройдет в гипермаркете «Империал» 7 декабря, которое будет включать в себя сбор гуманитарной помощи для домов престарелых и зоозащитных организаций, беспроигрышную «Лотерею добра», флэшмоб и мастер-классы.

Организаторы мероприятия: ПРС «Поколение», ПРОО «Зоозащита», БФ «Старость в радость», ПОООМС «Дети – наше будущее, Мероприятие пройдет при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и Почты России.

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