Новые персонажи появятся в мультсериале «Ну, погоди!»

10:34, 17 ноября 2019, ПАИ

Дополнительные второстепенные герои появятся в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!». Как пишет RT, об этом сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Самое интересное то, что добавятся новые персонажи. Они будут второстепенными. Всё равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца», — пояснила она.

Юлианна Слащёва также отметила, что на данный момент неясно, кто займётся озвучиванием героев, но студия внимательно подойдет «к сохранению аутентичности этого легендарного проекта».

Новые серии «Ну, погоди!» выйдут летом 2020 года. Первая серия вышла в 1969 году.