0
14:47
Скончался псковский краевед Михаил Медников
14:00
Выявляющее у водителей наркотики по слюне оборудование может появиться в ГИБДД
11:05
Рубрику «Разговоры по душам» запустила в Instagram Оксана Федорова
10:34
Новые персонажи появятся в мультсериале «Ну, погоди!»
21:49
Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
17:37
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
14:51
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
Еще новости
Общество

Новые персонажи появятся в мультсериале «Ну, погоди!»

Дополнительные второстепенные герои появятся в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!». Как пишет RT, об этом сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Самое интересное то, что добавятся новые персонажи. Они будут второстепенными. Всё равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца», — пояснила она.

Юлианна Слащёва также отметила, что на данный момент неясно, кто займётся озвучиванием героев, но студия внимательно подойдет «к сохранению аутентичности этого легендарного проекта».

Новые серии «Ну, погоди!» выйдут летом 2020 года. Первая серия вышла в 1969 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Скончался псковский краевед Михаил Медников
17 ноября 2019
Скончался псковский краевед Михаил Медников
Выявляющее у водителей наркотики по слюне оборудование может появиться в ГИБДД
17 ноября 2019
Выявляющее у водителей наркотики по слюне оборудование может появиться в ГИБДД
Рубрику «Разговоры по душам» запустила в Instagram Оксана Федорова
17 ноября 2019
Рубрику «Разговоры по душам» запустила в Instagram Оксана Федорова
Новые персонажи появятся в мультсериале «Ну, погоди!»
17 ноября 2019
Новые персонажи появятся в мультсериале «Ну, погоди!»
Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
16 ноября 2019
Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
16 ноября 2019
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
16 ноября 2019
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного
16 ноября 2019
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного

Идет загрузка...