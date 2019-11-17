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Общество

Более 235 тысяч преступлений раскрыли участковые полиции в России с начала 2019 года

Более 235 тысяч преступлений лично раскрыли участковые уполномоченные полиции в России в 2019 году. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Кроме этого, участковые уполномоченные пресекли более 2 млн административных правонарушений. Всего они рассмотрели около 10 млн заявлений и сообщений граждан.

Сейчас в службе участковых уполномоченных работает более 44 тысяч сотрудников. Основными направлениями их служебной деятельности являются профилактика преступлений и работа с лицами, склонными к их совершению.

Отмечается, что ежегодно под контролем участковых находится несколько сотен тысяч лиц, преступивших закон, к каждому из которых необходим индивидуальный подход.

День участковых уполномоченных полиции отмечается 17 ноября.

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