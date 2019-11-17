Диетолог назвала наименее вредные для здоровья сладости
Мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад входят в число наименее вредных для здоровья сладостей. Как пишет газета «Аргументы и факты», об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова .
«И вообще, моносладость (плитка шоколада, варенье, мед) всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с составом ингредиентов из 25 строк», — подчеркнула она.
Людмила Зотова рассказала, что наиболее вредными для организма являются сладости, жаренные во фритюре, а также дрожжевые десерты из теста и шоколадные батончики или торты с большим количеством крема.
«Можно пользоваться общей формулой: чем сложнее состав сладости, тем она вреднее», — добавила диетолог.