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Общество

Диетолог назвала наименее вредные для здоровья сладости

Мармелад, пастила, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад входят в число наименее вредных для здоровья сладостей. Как пишет газета «Аргументы и факты», об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова .

«И вообще, моносладость (плитка шоколада, варенье, мед) всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с составом ингредиентов из 25 строк», — подчеркнула она.

Людмила Зотова рассказала, что наиболее вредными для организма являются сладости, жаренные во фритюре, а также дрожжевые десерты из теста и шоколадные батончики или торты с большим количеством крема.

«Можно пользоваться общей формулой: чем сложнее состав сладости, тем она вреднее», — добавила диетолог.

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