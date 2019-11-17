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Общество

Картину Марка Шагала продали за 10 млн рублей в Москве

Картину Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» (1926) продали в Москве за 10 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

«В ходе аукциона это произведение, подлинность которого подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала, было продано за 10 млн рублей», - говорится в сообщении.

Изначально картина выставлялась со стартовой ценой 1 рубль, до начала аукциона принимались заочные ставки.

Джонатан Уилсон в своей книге «Марк Шагал» пишет, что картина создана в период работы над иллюстрациями к басням Лафонтена. Тогда же художник несколько месяцев прожил в Оверни возле озера Шамбон. Из окна его комнаты видна была живописная церковь, которая неоднократно встречается на картинах художника того времени.

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