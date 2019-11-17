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Общество

Джеффри Монсону оказали медицинскую помощь в Пскове

Фото Telegram-канала #псковскийспорт

Обладателю черного пояса по джиу-джитсу, двукратному победителю ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпиону мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффри Монсону оказали медицинскую помощь в Пскове 17 ноября, сообщает Telegram-канал #псковскийспорт.

Фото Telegram-канала #псковскийспорт

Отмечается, что у спортсмена полностью спазмирована разгибательная группа предплечья. Сеанс восстановления Джеффри Монсону провел заведующий спортдиспансером Евгений Васильев.

Джеффри Монсон приехал в Псков на открытое первенство по боксу на приз мотоклуба «Ночные волки» в областной центр единоборств.

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