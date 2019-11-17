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Общество

Программу по восстановлению исторических памятников в Псковской области начнут реализовывать с 2020 года

Фото Дарьи Хватковой

Программу по восстановлению объектов культурного наследия в Псковской области начнут реализовывать с 2020 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельной научно-познавательной программе «Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Русский запад: регион развития», показ которой состоялся на телеканале «Россия — Культура» 17 ноября.

Реализация программы, по словам губернатора, начнется благодаря инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона [Шевкунова] и поддержке президента России Владимира Путина.  «Это будет отдельная программа», – уточнил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что президент и председатель правительства страны уже приняли решение, что программа будет реализовываться как за счет средств, которые выделят из федеральной казны, так и за счет внебюджетных источников финансирования. «В развитии региона мы нацелены на то, чтобы использовать все возможности», – подчеркнул он.

«На территории Псковской области находятся более 4 тысяч объектов культурного наследия, которые охраняются федеральным и региональным законодательством, – сказал губернатор. – Мы входим в десятку регионов, которые могут этим похвастаться. Это, конечно, большой плюс с точки зрения история, с точки зрения сохранения культуры».

Михаил Ведерников выразил надежду, что наиболее значимые места и святыни региона восстановят в течение пяти лет. 

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