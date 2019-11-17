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Общество

Ансамбль «Сказ» и ГТРК «Псков» сняли клип

Кадр из клип ансамбля "Сказ" (производство ГТРК "Псков")

Псковский народный ансамбль «Сказ» и ГТРК «Псков» сняли клип, который выпустили 17 ноября, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

Съёмки клипа, которые заняли один день, прошли 19 октября в Пушкинских Горах. «Высокий класс и профессионализм наших ребят позволяет снимать такие произведения, – отметила Наталья Юрченко. –  И мы готовы развивать эту сторону нашей производственной деятельности. Надеюсь, «Сказу» клип понравился. И не только «Сказ», но и другие коллективы, когда увидят уровень ролика, будут сотрудничать с нами».

Монтаж и цветокоррекция у сотрудников ГТРК заняли два дня. Режиссер и монтажер клипа – Мурад Камалов, оператор – Иван Лопаев.

В прошлом году министр культуры России Владимир Мединский подписал приказ о присвоении псковскому ансамблю «Сказ» звания «Заслуженный коллектив народного творчества России».

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