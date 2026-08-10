Готовность образовательных учреждений к учебному году обсудили в Псковской области

20:38, 10 августа 2026, ПАИ

В Псковской области идёт подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Ход капитального ремонта школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с министром образования Александром Сорокиным.

«В рамках президентских нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья» ведётся ремонт десяти учреждений: шести школ, трёх детских сада и одного учреждения СПО. На эти цели в общей сложности выделено почти 430 млн рублей», – отметил Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

По словам губернатора, ремонтные работы в ряде объектов уже вышли на завершающий этап: «В детсаду № 5 в Великих Луках ремонт завершён, объект принят – скоро детки вернутся в группы».

Глава региона акцентировал внимание на особом прогрессе в Великих Луках: «Кадетская школа и школа № 7 им. Антона Злобина в Великих Луках готовы более чем на 95 %: здесь выполняют финишные работы, устраняют недочёты и уже устанавливают мебель».

Как пояснил Михаил Ведерников, контроль за приёмкой объектов остаётся приоритетом: «В островской школе № 1 идёт приёмка после капремонта, в Харлапковской школе Палкинского района её проведут на следующей неделе».

При этом власти фиксируют соблюдение сроков в ключевых объектах: «До конца лета будут завершены работы в детсаду № 43 Пскова и в Псковской инженерно‑лингвистической гимназии».

Часть площадок останется в работе до конца года.

«На трёх объектах – в детсаду № 21 в Великих Луках, в мастерских Псковского политехнического колледжа и в Локнянской школе – ремонт продлится до конца года. Объём работ большой, но всё идёт по графику, – подчеркнул губернатор и добавил: – Капремонт не только меняет облик садиков и школ, но и позволяет создать новые полезные зоны и локации. Например, в Харлапковской школе появится актовый зал – раньше его не было, в островской – конференц‑зал, где‑то создают школьные музеи и расширяют гардеробы».