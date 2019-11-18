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Общество

Трудовое законодательство нарушили частные охранные предприятия Псковской области

Нарушения требований трудового законодательства выявила прокуратура в деятельности частных охранных организаций Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Великих Луках в двух организациях официально не оформлялись трудовые отношения с работниками, принимаемыми в качестве охранников-стажеров. Также не были заключены дополнительные соглашения об изменении существенных условий трудового договора. В другой организации не учитывались условия о гарантиях и компенсациях за вредные и (или) опасные условия труда, частным охранникам не производили соответствующие доплаты.

На большинстве объектов выявлены нарушения требований статьи 154 ТК РФ: оплата в повышенном размере за работу в ночное время и праздничные дни не производилась.

В островской организации систематически задерживали заработную плату частным охранникам, несвоевременно выплачивали расчет при увольнении.

В адрес руководителей частных охранных организаций внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона, а в отношении восьми возбуждены дела по статье 5.27 КоАП РФ (нарушение требований трудового законодательства), им грозят штрафы от 3 до 20 тыс. рублей.

Всего на территории Псковской области работают 75 частных охранных организаций, в которых трудятся более 1 500 человек.

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