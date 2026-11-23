Михаил Ведерников: Народный фронт 13 лет сопровождает поручения президента в Псковской области

14:47, 23 ноября 2026, ПАИ

Народный фронт работает в Псковской области уже 13 лет, и главное направление на протяжении всего этого времени – общественный контроль. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в своём видеообращении, которое представили на конференции регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Псковской области сегодня, 23 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня вы сопровождаете 552 поручения нашего президента – от здравоохранения до ЖКХ и экономики. Через систему «ОНФ. Помощь» только за последний год поступило почти 14 тысяч обращений жителей нашего региона. И мы сделаем всё, чтобы на каждый вопрос был дан ответ по существу», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание, что особое место в деятельности Народного фронта занимает поддержка участников специальной военной операции. С первых дней бойцам передают всё самое необходимое: квадрокоптеры, автомобили, строительные материалы и инструменты.

И эта помощь исчисляется десятками миллионов рублей. Активисты совершили уже более 40 поездок в зону СВО и приграничные регионы.

«Спасибо всем вам – участникам, волонтёрам, партнёрам Народного фронта за неравнодушие, смелость и самоотверженный труд. Желаю плодотворной работы на конференции и всего самого доброго. Победа будет за нами», – заключил глава региона.