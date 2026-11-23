«Сады Семирамиды» с экзотическими фруктами появились в Пушкинских Горах

16:01, 23 ноября 2026, ПАИ

Тропический зимний сад «Сады Семирамиды» открылся в Пушкинских Горах. Он расположен на высоте 12 метров над землёй. Здесь выращивают папайю, ананасы и бананы. О своём новом проекте биолог, предприниматель, основатель бренда NatGard и создатель туристических проектов Юрий Фролов рассказал в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Посетители могут не только увидеть экзотические растения, но и проследить все этапы их роста, а также познакомиться с техническими приёмами, которые используют для выращивания тропических культур.

Сад уже принимает туристические группы и, по словам Юрия Фролова, производит на гостей большое впечатление.

Ранее Юрий Фролов также рассказал, что в Пушкинских Горах появится террариум для тропических лягушек-древолазов из Латинской Америки. По словам предпринимателя, он станет самым большим в мире.