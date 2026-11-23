В Пушкинских Горах создадут самый большой в мире террариум для тропических лягушек

15:45, 23 ноября 2026, ПАИ

В Пушкинских Горах появится террариум для тропических лягушек-древолазов из Латинской Америки. По словам предпринимателя Юрия Фролова, он станет самым большим в мире. Об этом бизнесмен рассказал в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Объём пространства составит около 50 кубометров. Внутри создадут условия тропического леса: с водопадами, реками и туманом. Там будут расти мхи, папоротники и плауны. «Это будет тропический лес в миниатюре», – уточнил Юрий Фролов.

В другой части пространства разместят аквариум объёмом 40 тысяч литров, добавил он.