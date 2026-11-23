Юристы разъяснили, законна ли разница цен на товары в приложениях доставки

15:05, 23 ноября 2026, ПАИ

Обсуждение «персональных» цен в приложениях доставки набирает популярность в социальных сетях. Пользователи заметили, что за один и тот же товар в одном онлайн-магазине разные люди платят по-разному: например, 219 рублей вместо 189. Потребители заподозрили, что сервисы анализируют чеки, чтобы оценить платёжеспособность клиента, и завышают стоимость для более обеспеченных. Юристы разъяснили, где заканчивается маркетинговая уловка и начинается нарушение закона, пишет tmn.aif.ru.

Поводом для скандала стал десерт, стоимость которого для разных пользователей отличалась в полтора-два раза. Покупатели предположили, что онлайн-площадка анализирует доходы и поднимает цены для тех, кто отличается финансовым благополучием. Однако эксперты предупреждают: спешить с выводами не стоит.

По словам юриста Александра Бударагина, сама по себе разница в цене не доказывает нарушение закона. Причин такого несоответствия может быть множество: от персональных скидок, акций и программ лояльности до региона, времени заказа и условий доставки. Иногда разница возникает из-за временного сбоя, задержки обновления каталога или особенностей кеширования данных.

Доцент кафедры аудита и корпоративной отчётности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Мощенко разобрала ситуацию с ценами на десерт.

«Возьмём пример с десертом за 189 и 219 рублей. Разница составляет почти 16 %. Однако ошибочно считать, что магазин на втором покупателе обязательно заработал на 30 рублей больше. Если скидку предоставила площадка за собственный счёт, выручка продавца может вообще не измениться. Если скидку финансирует магазин, уменьшается его доход от продажи. Поэтому для оценки ситуации важно понимать, кто именно установил цену», – отметила эксперт.

Иная ситуация складывается, если один и тот же продавец без веских причин устанавливает разные цены на одинаковый товар. Это может стать основанием для антимонопольной проверки, особенно если речь идёт о компании-монополисте, занимающей лидирующее положение на рынке.

«Главная сложность в том, что доказать махинации с ценами – задача не из простых. Тем более сам факт разной цены не доказывает ни использования данных о доходах, ни конкретного алгоритма персонализации», – подчеркнул Александр Бударагин.

В качестве доказательств ценовой дискриминации пользователи часто приводят скриншоты с разными ценами. Однако юрист считает такие аргументы недостаточными.

«Чтобы установить, применяет ли сервис индивидуальное ценообразование и какие данные при этом использует, нужны фактические сведения о работе сервиса: сравнение предложений для разных аккаунтов при одинаковых условиях и данные о механизме формирования цен. Скриншот ещё ничего не доказывает», – заметил Александр Бударагин.

Если удастся доказать, что сервис действительно разделяет клиентов по уровню доходов и манипулирует ценами, наказание будет зависеть от тяжести последствий.

«Если нарушения ущемляют интересы, но не приводят и не могут привести к ограничению конкуренции, штраф для должностного лица составит 15–20 тысяч рублей, для юридического лица – от 300 тысяч до миллиона рублей. Если же нарушения привели к ограничению конкуренции, управленцу грозит штраф 20–50 тысяч рублей или дисквалификация с рыночной арены до трёх лет, а юридическому лицу – оборотный штраф, размер которого напрямую зависит от финансовых показателей компании», – дополнил эксперт.

В случае доказательства сговора продавцов (картеля) ответственность наступает по статье 14.32 КоАП РФ. Меры наказания там аналогичны, но обвинять бизнес лишь в факте разницы цен нельзя.

«Верховный суд отдельно пояснил: само по себе различие цен – как и его отсутствие – ещё не злоупотребление. Правоохранители смотрят на объективные условия рынка и работу продавца. Разная стоимость допустима, например, для разных категорий покупателей или при разном объёме закупки», – напомнил юрист.

Эксперты рекомендуют пользователям, заметившим странную разницу в ценах, обращаться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ведомство проверит, есть ли в действиях сервиса признаки нарушения антимонопольного законодательства.