Слёт молодёжных советов региона проходит в Пскове
Слёт молодёжных советов Псковской области проходит в региональном Доме молодёжи. Мероприятие будет проходить два дня, за которые участники послушают выступления экспертов, посетят проектные сессии и создадут дорожную карту. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.
-
Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
-
Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
-
Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
-
Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
-
Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
-
Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
-
Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
Одно из главных событий слёта – пленарная сессия «Молодёжь как драйвер развития региона», на котором представят доклад «Карты инициатив как поле возможностей развития молодёжных советов», основанный на результатах опроса.
Также запланирован практический мастер-класс по генерации и запуску инициатив.
Мероприятие проходит в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».