Слёт молодёжных советов региона проходит в Пскове

15:32, 23 ноября 2026, ПАИ

Слёт молодёжных советов Псковской области проходит в региональном Доме молодёжи. Мероприятие будет проходить два дня, за которые участники послушают выступления экспертов, посетят проектные сессии и создадут дорожную карту. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области













Одно из главных событий слёта – пленарная сессия «Молодёжь как драйвер развития региона», на котором представят доклад «Карты инициатив как поле возможностей развития молодёжных советов», основанный на результатах опроса.

Также запланирован практический мастер-класс по генерации и запуску инициатив.

Мероприятие проходит в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».