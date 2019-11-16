Псковские каратисты примут участие в Чемпионате мира

10:13, 18 ноября 2019, ПАИ

Псковичи в составе сборной России примут участие в Чемпионате мира по всестилевому каратэ и первенстве мира (IASKF), которые состоятся в Москве в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА с 21 по 25 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном спортивном агентстве «Спорт60».

В состав сборной включены 4 спортсмена из Псковской области под руководством тренера Константина Бабичева. Все они прошли официальный отбор на всероссийских турнирах.

В соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов из России, Сербии, Польши, Швеции, Китая, Турции, Японии, Индии, Нигерии, Камеруна и других стран. Торжественная церемония открытия состоится 23 ноября в 13:00. В рамках соревнований также пройдет международный фестиваль.