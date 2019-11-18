Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

10:45, 18 ноября 2019, ПАИ

В текущем году в России быстрее всего заработные платы росли в Тыве. За 8 месяцев в этой республике они увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте оказался Севастополь, где зарплаты выросли в среднем на 11,6%. Тройку лидеров замыкает Костромская область с показателем 10,9%.

Медленнее всего зарплаты увеличивались в Санкт-Петербурге, где жители стали получать только на 3,6% больше. Предпоследние строчки списка заняли Северная Осетия и Калининградская область. Там зарплаты выросли на 3,7% и 4% соответственно.

В целом же по стране зарплата выросла в среднем на 7,8%. Этому поспособствовало увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, стройки и борьба с зарплатами в конвертах.