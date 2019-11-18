Итоги реализации проекта «Стихи и песни на границе России» подвели в Пскове

10:59, 18 ноября 2019, ПАИ

Итоги реализации проекта «Стихи и песни на границе России», поддержанного Фондом президентских грантов, подвели на пресс-конференции в проектном офисе «Команда 2018» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В рамках проекта, автором которого является организация «Псковские барды», в регионе состоялись 22 благотворительных концерта, а в ходе тура по 6 районам Псковской области выступили более 600 авторов. Отмечается, что выступления собрали более 1 тысячи зрителей. Кроме этого, прошли 3 фестиваля с междугородним и международным участием, встречи в интернатах и домах престарелых.

Фестиваль «Зеленое яблоко», который организовала кандидат филологических наук, член Союза писателей Татьяна Рыжова, объединил начинающих поэтов и чтецов из 22-х городов России, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Работы победителей опубликовали в сборнике, а сами они получили возможность выступить на Классической сцене всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Кроме этого, лауреаты «Зеленого яблока» побывали в концертном турне по области.

«Многие участники шестого фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость», который прошел в июле этого года, отмечают особую домашнюю атмосферу и высокий уровень организации», - отметил руководитель проекта «Стихи и песни на границе России» Игорь Плохов. По традиции почетным гостем праздника стал известный питерский бард Александр Дольский.

В рамках проекта прошел традиционный фестиваль туристической песни «Вечер песни на озере Серебряном», о котором рассказала основатель псковского клуба туристов Татьяна Подунаенко. В этом году фестиваль собрал 25 исполнителей. Концерт длился больше 4 часов и закончился песнями у костра.