Центральную ёлку установят в Пскове в начале декабря

11:51, 18 ноября 2019, ПАИ

Центральную ёлку установят в Пскове в начале декабря. На сайте госзакупок опубликованы результаты аукциона на монтаж новогодней иллюминации, в соответствии с которыми гирлянда «Ну, погоди!» на городской ёлке появится до 10 декабря.

Монтажом и демонтажом украшений займётся ООО «Стройград». Эта компания единственная в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона подала предложение о цене контракта.

На украшение парков, площадей и улиц в городском бюджете предусмотрено 3 млн 904 тыс. 958 рублей. За эти деньги подрядчик смонтирует 540 метров гирлянд «Тающая сосулька» на деревьях, в том числе в Летнем саду и на площади Ленина. На Октябрьском проспекте появятся светодиодные занавесы, на Ольгинском мосту – перетяжки, на фонтане в Ботаническом саду – гирлянда «Светодиодный дождь». Также запланирована установка и подключение шаров на детской площадке по улице Калинина. В Детском парке установят светодиодную ёлку, конструкцию «Арка», карету и акриловую фигуру «Олень». Также компания смонтирует металлическую конструкцию со светодиодами на искусственную ёлку возле администрации Пскова, установит и подключит светодиодную конструкцию «Подарок» на улице Пушкина.

Монтаж новогодней иллюминации должен быть выполнен не позднее 21 декабря 2019 года, демонтаж - до 29 января 2020 года.