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Общество

Губернатор Псковской области принял участие в заседании Совета при полпреде СЗФО

Фотографии предоставлены пресс-службой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил регион на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фотографии предоставлены пресс-службой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

На заседании шла речь об эффективности деятельности органов государственной власти субъектов СЗФО и органов местного самоуправления, которые занимаются профилактикой в части использования регионального законодательства об административных правонарушениях.

Фотографии предоставлены пресс-службой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Участники мероприятия озвучили конкретные предложения в части необходимости изменения законодательной базы. В частности, это касается норм, регулирующих правовое положение и организацию деятельности территориальных административных комиссий. Регионам рекомендовано обратить внимание на организацию эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах применения мер административного принуждения к правонарушителям, взыскание административных штрафов. Также необходима более активная профилактическая работы по предупреждению совершения правонарушений.

Фотографии предоставлены пресс-службой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Руководителям территориальных органов МВД России СЗФО рекомендовали принять дополнительные организационные меры в части реагирования на обращения граждан и организаций.

В ходе заседания был выработан комплекс мер, необходимый для повышения эффективности работы в сфере профилактики.

Фотографии предоставлены пресс-службой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

На данный момент Правительство работает над формированием общей части КоАП РФ.

По поручению Михаила Ведерникова администрация региона направила в Комитет по экономической политике Совета Федерации предложения по формированию нового КоАП, которые касаются определения роли регионального сегмента в российском законодательстве об административных правонарушениях. В частности, речь идет о включении в документ ряда составов преступлений в сфере общественной безопасности, которые в настоящее время предусмотрены региональным законодательством об административных правонарушениях.

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