Почти на полмиллиона рублей обманул великолучанина «специалист по финансовым операциям»

12:14, 18 ноября 2019, ПАИ

Около полумиллиона рублей лишился 69-летний житель Великих Лук, доверившись мошеннику, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В сентябре этого года на мобильный телефон пенсионеру позвонил неизвестный гражданин, представившийся специалистом по финансовым операциям. Трейдер предложил пенсионеру зарегистрироваться на одном из сайтов, перевести деньги на указанный счет и получать проценты от тех или иных финансовых операций. Великолучанину назвали специальную программу, которую обещали помочь настроить, а через некоторое время горожанину позвонил другой незнакомец, который попросил переслать ему отсканированные копии паспорта и реквизитов банковской карты.

Мужчина, заинтересовавшись сделанным ему предложением, выполнил рекомендации неизвестных финансистов. В итоге с его банковской карты злоумышленники сняли 480 тысяч рублей. И только 15 ноября потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще один случай мошенничества произошел в Великих Луках 13 ноября. 31-летняя великолучанка оставила на одном из сайтов заявку для оформления кредита. После этого ей позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что великолучанке одобрен кредит в 200 тысяч рублей. Затем ей позвонил другой представитель банка, который попросил перевести деньги на указанный счет, а также оплатить страховку и курьерскую доставку.

Великолучанка перечислила на счет мнимых банковских работников более 35 тысяч рублей, но кредит она так и не получила. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

В ведомстве добавили, что подобные факты дистанционного мошенничества отмечены за последние дни также в Пскове и Пыталовском районе.