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Общество

Более 250 организаций Псковской области по допобразованию участвуют в новой системе персонифицированного финансирования

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Псковской области идет переход на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона, к этой системе уже присоединились более 250 муниципальных и государственных учреждений, реализующих общеразвивающие программы дополнительного образования детей.

Сообщается, что в рамках этой системы родители детей в возрасте от 5 до 18 лет получат сертификаты дополнительного образования – документ будет служить официальным подтверждением возможности ребенка обучаться в кружках и секциях за счет бюджетных средств в учреждениях, включенных в ПФДО. Государство таким образом гарантирует оплату дополнительного образования в том случае, если их будет проводить проверенная организация.

Для оформления сертификата нужно зарегистрироваться на портале «Навигатор дополнительного образования Псковской области» или обратиться в образовательную организацию.

С подобным сертификатом ребенок сможет обучаться в любой образовательной организации Псковской области, которую выберут родители, независимо от места проживания, в том числе и в дистанционной форме. Список образовательных программ будет доступен в Навигаторе, где будут также зарегистрированы учреждения, имеющие лицензию на образовательную деятельность по допобразовательным программам – как муниципальные, так и государственные с частными.

Включенным в ПФДО организациям будут перечислять бюджетные средства по оплате сертификата определенного ребенка. В том случае, если он захочет перейти в другую секцию, то средства «пойдут» вслед за ним. В учреждениях, не включенных в ПФДО, сохранится прежняя система зачисления детей и оплаты услуг дополнительного образования.

По мнению экспертов, внедрение системы ПФДО в Псковской области приведет к росту конкуренции между организациями дополнительного образования и будет стимулировать их деятельность, способствуя открытости и доступности дополнительного образования. Кроме того, создание реестра персональных данных детей позволит более точно определить, какое количество обучающихся в регионе несовершеннолетних получает услуги дополнительного образования.

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