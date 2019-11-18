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Общество

Тяжелоатлет Лев Никифоров поборется за «Народное признание - 2019»

Лев Никифоров

Советский и российский тяжелоатлет Лев Никифоров из Бежаницкого района претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Рекород». Заявку прислали сотрудники Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества.

Отмечается, что Лев Никифоров свою жизнь посвятил развитию силовых видов спорта в России, подготовил порядка 50 мастеров спорта. Он является заслуженным тренером РСФСР, мастером спорта СССР, президентом Федерации ветеранов тяжелой атлетики России, двукратным чемпионом Всемирных игр (2005, 2009), восьмикратным чемпионом мира. В честь него проходят соревнования.

Кроме этого, имя Льва Никифорова включено в энциклопедию «Лучшие люди России» и в книгу славы «IWF-Masters Hall of Flame».

«В свои 83 года продолжает заниматься спортом, является тренером-общественником по тяжелой атлетике, — рассказали в центре развития творчества детей и юношества. — На общественных началах тренирует молодёжь на базе МБУ ДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества». В личном спортивном зале в своей дернев Красное Солнце проводит занятия для подростков села».

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия -  здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

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