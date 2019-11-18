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Общество

70% россиян одобряют деятельность Владимира Путина

В России 70% жителей одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента. Как пишет «Интерфакс», опрос провел «Левада-центр» среди 1 тыс. 616 человек в 50 регионах страны.

В частности, «безусловно, да» ответили 26% опрошенных, «скорее, да» - 44%. В октябре 2014 года деятельность Путина одобряли 85%, в 2015 году – 82%. Кроме того, 10% респондентов вовсе не одобряют работу президента, «скорее, не одобряют» - 18%. 24% опрошенных выразили симпатию Путину, другие – 30% - отметили, что они не могут сказать о президенте ничего плохого.

Восхищаются Владимиром Путиным всего 8% респондентов. 15% - относятся нейтрально, 8% - занимают настороженную и выжидательную позицию, еще 8% - не могут сказать о Путине ничего хорошего. У 3% россиян Путин вызывает антипатию, отвращение - у 3%.

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