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Общество

Псковичи отправились на национальный чемпионат «Абилимпикс»

Делегация Псковской области отправилась на национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соревнования пройдут в Москве на площадке ВДНХ.

Псковскую область представят 11 победителей регионального этапа чемпионата, также в состав делегации вошли сопровождающие и волонтеры.

Псковичи поборются за победу во всех трех категориях: школьники, студенты и специалисты. Они покажут свои умения в 11 компетенциях: вязание крючком, ремонт обуви, бисероплетение, поварское дело, медицинский и социальный уход, портной, гончарное дело, флористика, сухое строительство и штукатурные работы, столярное дело и художественное вышивание.

С 18 по 19 ноября состоятся отборочные соревнования по профмастерству, с 20 по 22 ноября - финальные испытания. Конкурсная программа 2019 года состоит из соревнований по 65 профессиональным компетенциям, в которых покажут мастерство более 830 человек. В состав жюри вошли порядка 300 экспертов, в числе которых представители образовательных учреждений, работодателей и общественных организаций инвалидов.

Псковичи примут участие и в деловой программе «Абилимпикса»: тематических круглых столах, встречах с представителями профильных министерств и бизнес-сообщества, мастер-классах по развитию навыков успешного трудоустройства. Также запланирована серия мотивационных занятий, которые проведут известные актеры, журналисты и блогеры.

В 2018 году псковская студентка вошла в число победителей национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «флористика».

К международному движению «Абилимпикс» присоединились 46 стран. В России чемпионат проводят с учётом международных стандартов и правил для содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвердило Правительство РФ в 2015 году, он реализуется в рамках госпрограммы «Доступная среда». В Псковской области чемпионат проводится с 2016 года.

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